Haberler» Spor» Haber

Nevşehir Belediyespor yönetimi, NTSO Başkanı Parmaksız'ı ziyaret etti

Nevşehir Belediyespor Kulübü Yeni Başkanı Esat Özaltın ve yönetim kurulu üyeleri Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret etti.

26.08.2019 16:39 Nevşehir Belediyespor yönetimi, NTSO Başkanı Parmaksız'ı ziyaret etti
Nevşehir Belediyespor Kulübü Yeni Başkanı Esat Özaltın ve yönetim kurulu üyeleri Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret etti. NTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Yıldız'da hazır bulundu.

Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Nevşehir Belediyespor'un yeni yönetimi ve çalışmaları hakkında bilgiler vererek, kendilerini ve yönetimini kabullerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Parmaksız ise ziyaretlerinden dolayı Nevşehir Belediyespor yönetimine teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Nevşehir Belediyespor Yönetimi görüşme sonrasında, Başkan Parmaksız'a, Nevşehir Belediyespor forması hediye ettiler. - NEVŞEHİR

Özaltın Holding, Arif Parmaksız, Nevşehir, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:57   Bisikletlerle 30 Ağustos Zafer Turu
16:55   Gençlerden ikincilik kupası
16:53   Jürgen Klopp: Teknik direktörlüğe bir süre ara vereceğim
16:47   Türksat Dünya Motokros Şampiyonası'na sponsor oldu
16:46   Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2019 Yarışları
16:44   Sivas Belediyespor hazırlık maçında güldü
16:44   Sivasspor'da Gaziantep hazırlıkları yarın başlıyor