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Nevşehir Belediyesporlu özel sporcu bölge birincisi oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün özel sporcusu Cem Ali Güneş, Antalya'da düzenlenen bölge şampiyonasında, kategorisinde birinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

14.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:08Nevşehir Belediyesporlu özel sporcu bölge birincisi oldu
Belediyesi Gençlik ve Kulübü'nün özel sporcusu Cem Ali Güneş, 'da düzenlenen bölge şampiyonasında, kategorisinde birinci olarak Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve TESYEV'in destekleri ile düzenlenen Yavuz Kocaömer 3.Masa Tenisi Bölge Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi.

Şampiyona Özel İnsanlar Eğitim Merkezi İdarecisi Zuhal Özdemir ve Antrenör İsmail Batuhan Çalışkan nezaretinde katılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cem Ali Güneş, 19 Yaş Üstü Mental Erkekler Kategorisinde bölge şampiyonu olarak Nevşehir'in gururu oldu.

Güneş, bu derecesi ile Şubat ayı içerisinde yine Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. - NEVŞEHİR

Ali Güneş, Nevşehir, Antalya, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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