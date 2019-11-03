Haberler » Spor » Nevşehir Belediyesporlu sporcu dünya şampiyonu oldu

Nevşehir Belediyesporlu sporcu dünya şampiyonu oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Furkan Yasir Yalçın, Karma Dövüş Sporları MMA'da, 69 kiloda Polonyalı İgowski İgor'u yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

03.11.2019 20:56Nevşehir Belediyesporlu sporcu dünya şampiyonu oldu
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Furkan Yasir Yalçın, Karma Dövüş Sporları MMA'da, 69 kiloda Polonyalı İgowski İgor'u yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

Nevşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Furkan Yasir Yalçın, İtalya'da devam eden Karma Dövüş Sporları MMA 69 kg finalinde Polonyalı rakibi İgowski İgor ile karşılaştı. Müsabakadan galibiyetle ayrılarak dünya şampiyonu olan Furkan Yasir Yalçın, sevincini ay yıldızlı bayrağımızı salonda dalgalandırarak yaşadı.

Uluslararası Muhammed Hamidullah İHL 10. sınıf öğrencisi olan Furkan Yasir Yalçın'ı başarısından dolayı tebrik eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "İtalya'da elde ettiği başarı ile Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan evladımızı tebrik ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:22 Para masa tenisinde milli sporculardan 7 madalya
23:12 Ozan Kabak'ın gol attığı maçta gülen Schalke 04 oldu
23:12 Bülent Uygun: "Herkesin 'düştü' dediği takım düşmeyecek"
22:35 Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu
21:28 Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı!
19:39 Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi!
19:08 Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!
18:46 Yeni Malatyaspor son dakikada galibiyeti kaçırdı!
18:31 Kart gören Sergen Yalçın yedek kulübesinde çılgına döndü!
17:56 Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu!
3.11.2019 23:22:56