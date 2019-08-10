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NEVŞEHİR BİÇERDÖVERİN AKSI KOPTU, YOL ULAŞIMA KAPANDI

Nevşehir'in Göreme beldesi girişinde biçerdöverin arka aks kısmının kopmasıyla meydana gelen kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

10.08.2019 11:45
NEVŞEHİR BİÇERDÖVERİN AKSI KOPTU, YOL ULAŞIMA KAPANDI
Nevşehir'in Göreme beldesi girişinde biçerdöverin arka aks kısmının kopmasıyla meydana gelen kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.
Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir ile Göreme arasındaki yolun belde girişi bölümünde meydana geldi. Caner Bayrak yönetimindeki 500212011 plakalı biçerdöverin arka aks bölümü koptu. Kopma nedeniyle biçerdöverin ön biçme aparatı da yerinden çıktı ve yol kenarındaki kayalığa çarptı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine gelen jandarma, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan yol, biçerdöverin vinç yardımıyla kaldırılması ardından yeniden açıldı.
NEVŞEHİR BİÇERDÖVERİN AKSI KOPTU, YOL ULAŞIMA KAPANDI

Nevşehir, Göreme, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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