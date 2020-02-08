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Nevşehir'de 1. Amatör Lig maçları ertelendi

Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren yağan yoğun kar yağışının ardından 1. Amatör Lig müsabakaları ertelendi.

08.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:45Nevşehir'de 1. Amatör Lig maçları ertelendi
'de dün akşam saatlerinden itibaren yağan yoğun kar yağışının ardından 1. Amatör Lig müsabakaları ertelendi.

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ile birlikte 1. Amatör Ligde Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan maçlar ileri bir tarihe ertelendi. Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca açıklamasında, "Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren yağan yoğun kar yağışı ile birlikte müsabakaların oynanacağı sahalarımız elverişsiz şartlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir " dedi.

Nevşehir 1. Amatör Ligde müsabakalar geçen hafta da kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Spor

Kaynak: İHA

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