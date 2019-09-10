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Nevşehir'de "1. Uluslararası Tasavvuf Sempozyumu" düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, Azerbaycan Üniversitesi ve Azerbaycan Respublikası Tahsis Cemiyeti işbirliğiyle "1. Uluslararası Tasavvuf Sempozyumu" düzenlendi.

10.09.2019 13:32 Nevşehir'de
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, Azerbaycan Üniversitesi ve Azerbaycan Respublikası Tahsis Cemiyeti işbirliğiyle "1. Uluslararası Tasavvuf Sempozyumu" düzenlendi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Türk, Azeri ve İranlı akademisyenlerin katıldığı sempozyum, Türk divan şairlerinden "Nesimi" temasıyla gerçekleştirildi.

Sempozyumda, Türk ve Azeri akademisyenler Nesimi'nin şiirleri ve düşünceleri ile ilgili analizde bulundu.

Etkinlik koordinatörü, NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İlgar Baharlu, AA muhabirine, Azerbaycan'da 2019 yılının Nesimi yılı ilan edilmesi nedeniyle sempozyumu düzenlediklerini, uluslararası nitelikteki etkinliği gelecek yıllarda farklı temalarla sürdüreceklerini belirtti.

Baharlu, "Tasavvuf dünyasının en önemli karakterlerinden olan Nesimi, edebiyat ve tasavvuf alanındaki sufileri derinden etkilemiştir. Sempozyumdaki amacımız Nesimi'nin şiirlerinin ve fikirlerinin tanıtılmasıdır. 650. doğum yılı anısına Azerbaycan'da 2019 yılı Nesimi yılı ilan edilmiştir. Bu yüzden çeşitli ülkelerde Nesimi'yi ele alan farklı programlar düzenlendi. Tarafımızca gerçekleştirilen sempozyumda da Azerbaycan, İran ve Türkiye'den katılımcılar Nesimi ile ilgili bildiri sundu." dedi.

Çeşitli oturumlarla devam eden sempozyum yarın sona erecek.

Hacı Bektaş Veli, Azerbaycan, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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