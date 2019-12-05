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Nevşehir'de 10'uncu kattan düşen kadın öldü

NEVŞEHİR'de Yeter Ç. (25), 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

05.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:50Nevşehir'de 10'uncu kattan düşen kadın öldü

NEVŞEHİR'de Yeter Ç. (25), 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Bektik Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Yeter Ç., 10'uncu kattaki evlerinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle yere düştü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, beton zemine düşen kadının öldüğü belirlendi. Yeter Ç.'nin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yeter Ç.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Nevşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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