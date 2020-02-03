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10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs cezaevine gönderildi

Nevşehir'de 10 yaşındaki küçük kızı taciz eden 19 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:1910 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs cezaevine gönderildi

'de bir anne 10 yaşındaki küçük kızını taciz eden şahsı polise şikayet etti. Şikayetin üzerine A.C isimli 19 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜÇÜK KIZI TACİZ ETTİ

Nevşehir'de meydana gelen olayda, 10 yaşındaki küçük kız kendisinden 9 yaş büyük bir şüpheli tarafından taciz edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine müracaat eden 10 yaşındaki küçük kızın annesini A.C'den şikayetci oldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Annesinin şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından 19 yaşındaki şüpheli A.C yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.C tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


Nevşehir, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (5)
KUZEYİN UŞAĞI:tek kelime İDAM. . . . .
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PAKO:bu tip sapıklar iflah olmaz nede olsa serbest kalacak millete havale edecen onun cezasını onlar versin ki ibreti alem olsun
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ADINI YAZ Y VE HAYVANLARI SEVEN Y:Çocuk tacizlerinin çinsel organını çap çap kesin atın bu onlara verilecek en büyük ceza olur bu gibi pisliklere. . . . . . .
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ADINIZI YAZINI:asın gitsin, boşa beslemeyin içerde
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HAZAR:adalete güvenemiyoruz ki. . 2 yıl sonra nasıl oluyo, hakimler nasıl karar veriyo bi türlü anlamıyorum, bunun gibiler serbest kalıyo. .
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