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Nevşehir'de 126 kişiye korona virüs cezası yazıldı

Nevşehir ve ilçelerde, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 126 kişiye cezai işlem uygulandı.

17.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:58
Nevşehir'de 126 kişiye korona virüs cezası yazıldı
Nevşehir ve ilçelerde, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 126 kişiye cezai işlem uygulandı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik il genelinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 126 kişiye para cezası kesildi. 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilerin yanı sıra sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle, Nevşehir il merkezinde 41, Acıgöl ilçesinde 6, Avanos ilçesinde 30, Derinkuyu ilçesinde 13, Gülşehir ilçesinde 17, Hacıbektaş ilçesinde 3, Kozaklı ilçesinde 1 ve Ürgüp ilçesinde 15 olmak üzere il genelinde 126 kişiye idari para cezası uygulandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, 3. Sayfa
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