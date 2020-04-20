Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Nevşehir'de 13 bin 985 kişiye nakdi yardım yapıldı

Nevşehir'de, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 13 bin 985 kişiye 1000'er lira nakdi yardım ödemesi yapıldı.

20.04.2020 23:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 23:54
Nevşehir'de 13 bin 985 kişiye nakdi yardım yapıldı
Nevşehir 'de, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 13 bin 985 kişiye 1000'er lira nakdi yardım ödemesi yapıldı.
Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarınca il genelinde, 1'inci faz ödemelerinde 6 bin 131 kişiye, 2'nci faz ödemelerinde ise 7 bin 854 vatandaşa 1000'er lira nakdi destek ödemesi gerçekleştirildi.
Ödemelerin, vatandaşların PTT şubelerine gitmelerine gerek kalmadan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla, evlerinde elden teslim edilerek yapıldığının kaydedildiği açıklamada, il genelinde 13 milyon 985 bin liranın hak sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Nevşehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri’den ilk açıklama geldi Haberler
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Aslı Enver’in yeni aşkı Kerem’in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Haberler
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi Haberler
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi
Herkes Avrupa’dan beklerken, güzel haber Afrika’dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haberler
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri’yi affetmedi Haberler
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan’ın masasındaki sonuçlar Haberler
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Cumhurbaşkanı, ’Korona ilacını bulduk’ diyerek kameralar önünde içti Haberler
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Haberler ›› Güncel ››Nevşehir'de 13 bin 985 kişiye nakdi yardım yapıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:45: İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars'ta KYK yurduna yerleştirildi - Haber 01:36: KARS İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars'ta KYK yurduna yerleştirildi - Haber 01:24: Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı - Haber 01:23: Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Haber 01:22: Ramazan nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak günlerde evlere paket servis şeklinde olmak... - Haber 00:53: 31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri sınırlı sürede marketler açık olacak - Haber 00:10: Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı - Haber 23:54: Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu - Magazin 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber 19:28: Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber