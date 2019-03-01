Nevşehir'de 2018 Yılında 544 Kişi Boşandı

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında evlilik ve boşanma rakamları açıklandı.TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında evlilik ve boşanma rakamları açıklanırken Nevşehir'de 2018 yılında 2 bin 61 kişi evlenirken, 544 çift ise boşandı. TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nevşehir'de 2 bin 61 çift, Kırıkkale'de 2 bin 96 çift, Aksaray'da 3 bin 279 çift, Niğde'de 2 bin 501 çift ve Kırşehir'de bin 577 çift dünya evine girerken, Nevşehir'de 544 çift, Kırıkkale'de 579 çift, Aksaray'da 776 çift, Niğde'de 580 çift ve Kırşehir'de ise 365 çift boşandı. - NEVŞEHİR