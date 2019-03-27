Nevşehir'de 212 Bin 647 Seçmen Oy Kullanacak

İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı Acıgöl 47 14 bin 30 Avanos 90 25 bin 136 Derinkuyu 52 14 bin 555 Gülşehir 70 16 bin 677 Hacıbektaş 47 9 bin 457 Kozaklı 55 10 bin 886 Nevşehir Merkez 303 94 bin 991 Ürgüp 98 26 bin 915

Kaynak: AA

Nevşehir genelinde 212 bin 647 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.762 sandığın kurulacağı Nevşehir'de seçmen, merkez belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar için oy kullanacak.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Nevşehirliler, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.5 yılda 10 bin 461 yeni seçmenYüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Nevşehir'de 212 bin 647 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Nevşehir'deki seçmen sayısı 10 bin 461 arttı.İl genelinde kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre bir sandık arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 762 sandık kurulurken, 202 bin 186 seçmen bulunuyordu.En fazla seçmen kent merkezindeİl genelinde en fazla seçmenin ve sandığın bulunduğu yer kent merkezi oldu. Kent merkezinde, 94 bin 991 seçmen 303 sandıkta oy kullanacak. İlçelerde ise en fazla seçmen Ürgüp'te. Ürgüp'te 26 bin 915 seçmen 98 sandıkta, ilçeler arasında ikinci sıradaki Avanos'ta ise 25 bin 136 seçmen 90 sandıkta oy kullanacak.47 sandık ve 9 bin 457 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Hacıbektaş'ta olacak.