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Nevşehir'de 4 sürücünün ehliyetine el konuldu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ticari araçlar üzerinde alkol ve uyuşturucu denetimi yapıldı.

09.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:48Nevşehir'de 4 sürücünün ehliyetine el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ticari araçlar üzerinde alkol ve uyuşturucu denetimi yapıldı.


Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 384 araç kontrol edilirken 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 6 sürücüye araçların fenni muayenesini yaptırmamaktan, 7 sürücüye ise çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.


4 sürücünün ise ehliyetine alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR


Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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