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Nevşehir'de 40 günlük Ayşegül bebek ve annesi koronavirüsü yendi

Nevşehir'de 40 günlük Ayşegül bebek ve annesi koronavirüsü yendiNEVŞEHİR Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs tedavisi gören Sevnur T. (22) ve 40 günlük bebeği Ayşegül T., hastalığı yenerek alkışlarla taburcu edildi.

08.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:55
Nevşehir'de 40 günlük Ayşegül bebek ve annesi koronavirüsü yendi
NEVŞEHİR Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs tedavisi gören Sevnur T. (22) ve 40 günlük bebeği Ayşegül T., hastalığı yenerek alkışlarla taburcu edildi.
Nevşehir'de geçen 24 Nisan'da yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan Sevnur T., yeni doğan bebeği Ayşegül T.'yi de yanına alarak Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Annesi ile kızının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine anne ile bebeği tedavi altına alındı. 14 gün süren tedavinin ardından Sevnur T. ile 40 günlük bebeği Ayşegül T., hastalığı yenerek alkışlarla taburcu edildi. Anne ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Nevşehir’de 40 günlük Ayşegül bebek ve annesi koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Nevşehir, Anne, Güncel, Haber

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