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Nevşehir'de 58 kişiye korona virüs cezası kesildi

Nevşehir'de, korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 58 kişiye para cezası yazıldı.

15.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:30
Nevşehir'de 58 kişiye korona virüs cezası kesildi
Nevşehir 'de, korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 58 kişiye para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik il genelinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle Avanos'ta 30, Ürgüp'te 16, Derinkuyu'da 8, Gülşehir'de 3, Hacıbektaş'ta 1 kişiye para cezası kesildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, Polis, 3. Sayfa
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