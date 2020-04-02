Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nevşehir'de 850 esnafın kredi taksit ödemeleri faizsiz ertelendi

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, korona virüs ile mücadele kapsamında kredi kullanan 850 esnafın taksit ödemelerini faizsiz olarak etelediğini açıkladı.

02.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:24
Nevşehir'de 850 esnafın kredi taksit ödemeleri faizsiz ertelendi
Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, korona virüs ile mücadele kapsamında kredi kullanan 850 esnafın taksit ödemelerini faizsiz olarak etelediğini açıkladı.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Nevşehir'de esnaf ve sanatkarın faaliyetlerine destek olmak amacıyla 25 bin liralık ve 36 ay vadeli esnaf destek paketi ve işletme kredilerinden 500 esnaf 15 milyon kredi kullandı.

Kooperatif Başkanı Kemal Ay açıklamasında, " Esnaf ve sanatkarlarımızın zor günlerine yönetim kurulu olarak elimizi taşın altına koyduk. Bu mücadelede elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan esnaf ve sanatkarlarımızın hiçbir şüphesi olmasın. Esnaf ve Sanatkarımızın bankamızdan 31 Mart 2020 tarihinden önce kullanmış oldukları ve 1 Nisan-30 Haziran arasında üç aylık dönemde ödemesi gereken taksitleri üç ay süre ile faizsiz olarak erteleme kararı aldık. Bu doğrultuda 850 esnafımızın kredi taksit ödemeleri faizsiz olarak ertelenmiştir" dedi. - NEVŞEHİR
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Nevşehir'de 850 esnafın kredi taksit ödemeleri faizsiz ertelendi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Ekonomi
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Ekonomi
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Ekonomi
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Ekonomi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Ekonomi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:06: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi 15:06: Merkez Bankası rezervleri 95 milyar 406 milyon dolar oldu - Ekonomi 15:06: Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılması uygulaması ertelendi - Ekonomi 15:04: En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi 15:04: En fazla kaybettiren BES fonları - Ekonomi 12:48: Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız - Ekonomi 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:13: Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı - Ekonomi 11:48: Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi 11:44: Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu - Ekonomi 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler