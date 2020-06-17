Nevşehir'de 90 bin dekar tarım arazisi zarar gördü

Nevşehir'de son günlerde yağan dolu ve şiddetli yağmur sonrasında il genelinde 90 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.

Nevşehir'de 90 bin dekar tarım arazisi zarar gördü
17.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:29
Nevşehir'de son günlerde yağan dolu ve şiddetli yağmur sonrasında il genelinde 90 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner il genelinde son günlerde yağan dolu ve şiddetli yağışlar sonrasında il genelinde 90 bin dekar ekili tarım arazisinin zarar gördüğünü açıkladı. Çalışkaner, "13 Haziran'dan bugüne kadar kısmi aralıklarla Nevşehir il genelinde tarım arazileri dolu ve şiddetli yağışlara maruz kaldı. Bundan dolayı il genelinde 90 bin dekar tarım arazilerimiz hasar gördü. İl merkezinde ve bağlı bulunan köy beldelerde bulunan tarım arazilerinin ise 10 bin dekarı hasar gördü. Bunlarla ilgili fasulyenin, kabak çekirdeğinin yapraklarında hasar gördüğünü tespit ettik. Ama inşallah bunların da toparlayacağını düşünüyoruz. Bu sene bereketli bir yıl bekliyorduk. Ama bu son yağan dolu ve şiddetli yağışlar olmasaydı daha verimli bir yıl olacaktı. İnşallah bundan sonra büyük felaketler yaşamayız" dedi.

"Yağışlar devam edecek çiftçilerimizi uyardık"

Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner Nevşehir'de hafta sonuna kadar yağışların devam edeceğini bu konuda çiftçilere gerekli uyarıların yapıldığını söyledi. Çalışkaner, "Meteoroloji'den aldığımız bilgilere göre sağanak yağışlar devam edeceğini duyduk. Bununla ilgili bizler çiftçilerimize duyurularımızı yaptık. Tabi imkanı olan çiftlerimiz ürünlerin üzerilerini kapatmaya çalışıyorlar. Sel ve su baskını gelebilecek yerlerde set oluşturuyorlar. Bunların önlemlerini alıyorlar" diye konuştu.

"TARSİM sigortası çağrısı"

Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner, çiftçilerin doğal afetlerden dolayı zararlarını karşılayabilmeleri için TARSİM sigortası yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu. Çalışkaner, "Çiftçilerimizin TARSİM sigortasına kayıtlarını yaptırmalarını önemle rica ediyoruz. Bu konuda mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz. Ama çiftçilerimiz sigortaya para aktaramadıkları için biraz uzak kalıyorlar. Biz bu sigortayı çiftçilerimize şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü TARSİM sigortası yaptıran çiftçilerimiz zararlarını bu sigorta sayesinde karşılayabiliyorlar. Buna rağmen Cumhurbaşkanlığı acil ödeme fonundan da Tarım İl Müdürlüğümüz ile beraber zarar gören çiftçilerimizin zararlarının karşılanması için talepte bulunduk. Geçen sene Cumhurbaşkanlığı Acil Destekleme fonundan Nevşehir'e 4 milyon lira para geldi ve mağdur olan çiftçilerimize dağıttık. Bu sene de bu talepte bulunduk. ve para geldiği anda mağdur olan çiftçilerimize para yardımında bulunacağız" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Tarım Sigortaları Havuzu, Nevşehir, Güncel, Haber

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