Haberler» 3. Sayfa» Haber

Nevşehir'de acemi kasaplar hastaneye akın etti

Nevşehir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastaneye akın etti.

11.08.2019 13:43 Nevşehir'de acemi kasaplar hastaneye akın etti
Nevşehir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastaneye akın etti.

Nevşehir'de sabahın erken saatlerinde kurbanlarını kesmeye başlayan vatandaşlar kendilerini yaralamasının ardından soluğu Nevşehir Devlet Hastanesinde aldı. Hastaneye müracaat eden acemi kasapların birçoğu ellerini veya ayaklarını keserken bir vatandaş ise zincirinden boşalan koçun kendisini ezmesinden dolayı vücudunda kırıklar oluşması nedeniyle hastaneye geldi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinden Devlet Hastanesine başvuran Mehmet Şahlan, "Saba uyandık kurbanımızı kesmeye indik. Ahırdan içeri girdik. Tosunumuz zincirini kopardı ve beni altına aldı. El arabasıyla birlikte komple beni ezdi. Burada beni yine yakınlarımızın yardımı ile tosundan kurtulmamın ardından Acil servise geldi. Göğsümde kırıklar var" dedi.

Nevşehir'de gün boyunca 43 acemi kasabın Nevşehir Devlet Hastanesine başvurduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:46   İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı
13:43   İstanbul'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
13:43   İsrail polisinden Mescidi Aksa'ya saldırı : 37 yaralı
13:43   Akçakale'de odunlukta çıkan yangın korkuttu
13:43   Jandarma ekiplerinden tabelalı uyarı
13:43   Rusya'da benzin istasyonunda patlama: 1 ölü, 6 yaralı
13:43   Bayram günü ölen evlada son bakış