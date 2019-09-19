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Nevşehir'de açık alan masa tenisi turnuvası başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yaş kategorisinden vatandaşların katılabildikleri Açık Alan Masa Tenisi Turnuvası başladı.

19.09.2019 15:52Nevşehir'de açık alan masa tenisi turnuvası başladı
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yaş kategorisinden vatandaşların katılabildikleri Açık Alan Masa Tenisi Turnuvası başladı.

Avrupa'nın 2 bini aşkın şehriyle eş zamanlı olarak Nevşehir'de kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 7'den 70'e tüm vatandaşların hem spor yapabilmeleri hem de eğlenebilmeleri amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından Açık Alan Masa Tenisi Etkinliği düzenlendi. Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından, Nissara AVM önünde gerçekleştirilen turnuva 20 Eylül 2019 Cuma akşamına kadar sürecek. Turnuvaya 7 yaş üstü tüm vatandaşlar katılabilecek. Turnuva sonunda dereceye girenlere Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ödüller verilecek. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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