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Nevşehir'de açıktan ekmek satışı yasaklandı

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı (NEVESOB), ekmeğin poşet içinde satılacağını bildirdi.

24.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:00
Nevşehir'de açıktan ekmek satışı yasaklandı
Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı (NEVESOB), ekmeğin poşet içinde satılacağını bildirdi.
NEVESOB'tan yapılan yazılı açıklamada, yapılan yönetim kurulu toplantısında ekmeğin açıktan satılmaması gerektiği konusunda karar alındığı belirtildi.
Kentteki tüm, bakkal, market, fırın ve büfelerde ekmeğin el değmeden müşteriye ulaştırılmasının büyük önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, "Ekmek Hijyen Tedbirleri Komisyonu kararı kapsamında 26 Mart Perşembe gününden itibaren ekmek satışı yapan iş yerlerinde ekmeklerin açık olarak bulundurulması yasaklanmıştır. Ekmekler poşetli olarak işletme tarafından dolaba dizilmek ve el ile teması kesilmek zorundadır. Uygulamaya uymayan işletmeler cezai sorumluluk altında olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Nevşehir, Güncel

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