25.06.2019 12:33
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NEVŞEHİR'DE ADLİYESİNDE ŞÜPHELİ TOZ PANİĞİ

NEVŞEHİR

NEVŞEHİR Adliyesi'nde bir zarftan çıkan şüpheli toz nedeniyle 15 personel tedbir amacıyla hastanede tedavi altına alındı.

NEVŞEHİR Adliyesi'nde bir zarftan çıkan şüpheli toz nedeniyle 15 personel tedbir amacıyla hastanede tedavi altına alındı.
Almanya 'da kargo ile bir mahkemenin kalemine gönderilen zarftan sarı renkli toz çıktı. Durumundan şüphelenilen toz Başsavcılığa bildirildi. Zarftan çıkan tozun kimyasal bir madde olma ihtimaline karşı tedbir amacıyla 15 adliye personeli Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. AFAD ekipleri adliyede bulunan tozu incelemeye alırken, hastaneye kaldırılan personelin kontrolleri sürüyor.
NEVŞEHİRDHA
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
Almanya , Nevşehir , Güncel

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