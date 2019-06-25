25.06.2019 13:07
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NEVŞEHİR'DE ADLİYESİNDE ŞÜPHELİ TOZ PANİĞİ-3 (AKTUEL)

NEVŞEHİR

NEVŞEHİR Adliyesi'nde, zarftan çıkan şüpheli toz, paniğe neden oldu.

NEVŞEHİR Adliyesi'nde, zarftan çıkan şüpheli toz, paniğe neden oldu. Adliyede 15 personel, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Kargo firmasında çalışan kurye, Almanya 'dan gönderilen zarfı Nevşehir Adliyesi'nde görevlilere teslim etti. Adliyede bir mahkemenin kaleminde açılan zarftan sarı renkli toz çıktı. Durumdan şüphelenen görevliler, başsavcılığa durumu bildirdi. Zarftan çıkan tozun kimyasal bir madde olma ihtimali üzerine adliyede panik yaşandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, adliyeye sevk edildi. Beyaz tulum giyip, maske takan sağlık görevlileri, adliyede çalışan 15 kişiyi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Ağızlarına maske takılan 15 kişi, acil serviste kontrolden geçirildi. Bu sırada acil servisteki görevlilerin de maske taktığı görüldü. AFAD ekipleri ise adliyede inceleme başlattı.


- Nevşehir
Kaynak: DHA
Acil Servis , Almanya , Nevşehir , Güncel

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