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Nevşehir'de anne ve babasına şiddet uygulayan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir'de anne ve babasına evde şiddet uygulayan bir kişi tutuklandı.

23.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:32Nevşehir'de anne ve babasına şiddet uygulayan 1 kişi tutuklandı
'de anne ve babasına evde şiddet uygulayan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Esentepe mahallesinde bir kişi anne, baba ve yengesine şiddet uyguladı. Olay duyan komşuların kavgayı ayırmak istemelerine de sinirlenen M.Ş. kavgayı ayırmak isteyen komşularına da bıçakla saldırdı. Polis ekipleri tarafından anne ve babasına şiddet uygulayan M.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ş. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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