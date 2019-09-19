Haberler » 3. Sayfa » Haber

Nevşehir'de aranan 13 kişi yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan 13 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

19.09.2019 11:41Nevşehir'de aranan 13 kişi yakalandı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan 13 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlarca yakalama kararı ile aranan 13 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 6 şüpheli ise mahkemelerce yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:21 İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
15:17 Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.
15:16 Kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan "Hannibal" damat tutuklandı
15:16 Muğla ve Aydın'da 163 göçmen yakalandı
15:14 Belçika F-16'sı Fransa'da düştü
15:07 Sinirlenen baba çocuğunun yanında karısını öldürdü
15:07 Kayıp Derya'dan sevindiren haber geldi