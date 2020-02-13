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Nevşehir'de aranan 2 hükümlü yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada 2 hükümlü yakalandı.

13.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:56Nevşehir'de aranan 2 hükümlü yakalandı
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada 2 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Ankara adli makamlarınca "İftira, hırsızlık" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme" suçlarından hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (49) ile Nevşehir adli makamlarınca "Basit yaralama" suçundan hakkında 9 ay hapis cezası bulunan R.Ç. (44) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

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