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Nevşehir'de aranan 22 şahıs yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonrasında 22 şahıs yakalandı.

27.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:43 Nevşehir'de aranan 22 şahıs yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonrasında 22 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Polis ekipleri tarafından çeşitli adli makamlar tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan şahıslardan Nevşehir il merkezinde 10, Acıgöl'de 2, Avanos'ta 1, 'de 2, 'da 1 ve Ürgüp'te 5 olmak üzere 22 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 17'si adli hükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 5 şahıs ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Gülşehir, Kozaklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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