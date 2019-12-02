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Nevşehir'de aranan 23 şüpheliden 8'i tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbarı ve yol kontrol noktalarında yapılan çalışmalarda 23 şüpheli yakalandı.

02.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:09Nevşehir'de aranan 23 şüpheliden 8'i tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbarı ve yol kontrol noktalarında yapılan çalışmalarda 23 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan 23 şüpheli yapılan istihbarı ve yol kontrol noktalarında yapılan çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde 15'i adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 8 şahıs ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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