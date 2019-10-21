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Nevşehir'de aranan 26 kişiden 13'ü tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlarca hakkında arama kararı bulunan 26 şüpheli yakalandı.

21.10.2019 10:03Nevşehir'de aranan 26 kişiden 13'ü tutuklandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlarca hakkında arama kararı bulunan 26 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlarca hakkında arama kararı bulunan şüphelilerden Nevşehir merkezde 8, Acıgöl'de 3, Avanos'ta 3, Gülşehir'de 1, Ürgüp'te 9, Kozaklı'da 2 olmak üzere 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 13 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gülşehir, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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