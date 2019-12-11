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Nevşehir'de aranan 3 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

11.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:21Nevşehir'de aranan 3 kişi tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kumru adli makamlarınca yaralama suçundan aranan ve hakkında 1 yıl hapis cezası bulunan M.K., Nevşehir adli makamlarınca nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranan ve hakkında 3 ay tazyik cezası bulunan T.L. ve ailenin korunması tedbirinin ihlal suçundan aranan B.C polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edil her üç şahıstan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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