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Nevşehir'de aranan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlarca hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

24.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:27 Nevşehir'de aranan 4 kişiden 2'si tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlarca hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Konya adli makamlarınca borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan 3 ay tazyik hapis cezası ile yakalama kararı ile aranan H.İ.B. ve adli makamlarınca beyandan sonra mal ve kazançta artış bildirmemek suçundan hakkında 10 gün tazyik hapis cezası bulunan E.A., Mersin adli makamlarınca tehdit suçundan aranan K.Ş., ve Ürgüp adli makamlarınca aranan E.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.İ.B. ve E.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken diğer iki şüpheli ise adli işlemlerinin yapılmasının ardından serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, Ürgüp, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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