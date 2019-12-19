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Nevşehir'de aranan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı ile yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

19.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:17 Nevşehir'de aranan 5 kişiden 2'si tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı ile yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesince "'Basit Yaralama' suçundan aranan A.S., Antalya 27.Asliye Ceza Mahkemesince 'Basit Yaralama' suçundan aranan P.Y. ve Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca ve Nevşehir İcra Ceza Mahkemesince 'Borçlunun Ödeme Şartını İhlal' suçundan F.Ö., Nevşehir Adli Makamlarınca 'Basit Yaralama' suçundan aranan hakkında 5 ay hapis cezası olan D.K., ve Kayseri Adli Makamlarınca 'Kişilerin Huzur ve Sükünunu Bozma' suçundan aranan B.Ü. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ö. ve D.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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