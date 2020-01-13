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Nevşehir'de aranan 8 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranana şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir İl merkezinde 6,Gülşehir'de 1 ve Kozaklı'da 1 kişi olmak üzere aranan 8 şahıs tutuklandı.

13.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:02Nevşehir'de aranan 8 kişi tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranana şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir İl merkezinde 6, 'de 1 ve 'da 1 kişi olmak üzere aranan 8 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasın yönelik yapılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 şahıs, Gülşehir'de 1 ve Kozaklı'da 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Gülşehir, Nevşehir, Kozaklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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