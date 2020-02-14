Haberler » 3. Sayfa » Nevşehir'de aranan 8 şüpheli tutuklandı - Haberler

Nevşehir'de aranan 8 şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında arama kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı.

14.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:53Nevşehir'de aranan 8 şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında arama kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı bulunan 10 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli ve Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 1 şüpheli olmak üzere toplamda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nevşehir'de 5, Avanos'ta 3 şüpheli olmak üzere 8 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Avanos, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 17:44:46