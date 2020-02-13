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Nevşehir'de aranan iki şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada arama kararı ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

13.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:57Nevşehir'de aranan iki şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada arama kararı ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Ankara adli makamlarınca "İftira, hırsızlık" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme" suçlarından hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (49) ve Nevşehir adli makamlarınca "Basit yaralama" suçundan hakkında 9 ay hapis cezası bulunan R.Ç. (44) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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