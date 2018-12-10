Nevşehir'de Asayiş Olayları

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:32



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:32

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde hakkında arama kararı olan bir şahıs yakalanırken, beraberinde ruhsatsız silah bulunduran üç kişi de gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, "Ateşli silahla kasten yaralama" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.E, aracıyla seyir halinde iken Diriliş Meydanı'nda polis tarafından durdurularak gözaltına alındı.E.E'nin aracında yapılan aramada bir adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silaha ait fişekler ele geçirildi.Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.350 Evler Mahallesi'nde Ş.A, Herikli Mahallesi'nde ise O.K'nin idaresindeki iki ayrı araçta şüphe üzerine arama yapan polis ekipleri, araçlarda birer adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.Ruhsatsız silahlara el konulurken şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.