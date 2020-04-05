Nevşehir'de bir köy karantinaya alındı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
05.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:34
Derinkuyu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Çakıllı köyünde, halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Köye giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir."
Kaynak: AA