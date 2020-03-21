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Nevşehir'de Cadde ve sokaklarda kar temizliği çalışmaları sürüyor

Nevşehir Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere cadde ve mahalle aralarında biriken kar kütlelerinin temizlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

21.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:58
Nevşehir'de Cadde ve sokaklarda kar temizliği çalışmaları sürüyor

Nevşehir Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere cadde ve mahalle aralarında biriken kar kütlelerinin temizlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.


Nevşehir'de hafta boyunca etkili olan sağanak kar yağışı dolayısıyla, ulaşımın sağlıklı şekilde işleyişinin sağlanması amacıyla yoğun bir mesai gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, kar şehrin ana arterleri başta olmak üzere cadde ve mahalle aralarında biriken kar kütlelerinin temizlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.


Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce oluşturulan ekipler iş makineleri yardımı ile kar birikintilerini kamyonlar yardımıyla boş arazilere taşıdılar.


Yaya kaldırımlarını da temizleyen belediye ekipleri ayrıca buzlanma tehlikesi oluşan yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Nevşehir, Güncel

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