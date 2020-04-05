Nevşehir'de Çakıllı köyü, karantinaya alındı

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesine bağlı 1200 nüfuslu Çakıllı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Derinkuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda koranavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Derinkuyu ilçemize bağlı Çakıllı Köyü bugünden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Söz konusu karar gereğince Çakıllı köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA