Menü
Haberler››Güncel››Nevşehir'de çeşitli noktalara el dezenfekte üniteleri konuldu - Güncel

Nevşehir'de çeşitli noktalara el dezenfekte üniteleri konuldu

Nevşehir Belediyesi tarafından, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarına el dezenfekte üniteleri yerleştirildi.

18.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:50
Nevşehir'de çeşitli noktalara el dezenfekte üniteleri konuldu
Nevşehir Belediyesi tarafından, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarına el dezenfekte üniteleri yerleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı farklı önlemleri uygulamaya devam eden Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bazı noktalarda el dezenfektan ünitelerinin hizmete sunulduğu belirtildi.

Vatandaşların, ellerini dezenfekte edebilecekleri ünitelerin, parklar, kamu kurumları, banka ve alış veriş merkezi girişleri ile şehirler arası otobüs terminaline yerleştirildiği kaydedilen açıklamada, sürekli kullanılabilmesi amacıyla görevli personelin üniteleri belirli aralıklarla kontrol edeceği bildirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Nevşehir, Wuhan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading