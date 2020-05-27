Nevşehir'de çocuklar parklarda eğlendi

Nevşehir'de çocuklar parklarda eğlendiNEVŞEHİR'de 14 yaş ve altındaki çocuklar 4 saatlik sokağa çıkma izniyle parklarda palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayıp eğlendi.

27.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:11
Nevşehir'de çocuklar parklarda eğlendi
NEVŞEHİR'de 14 yaş ve altındaki çocuklar 4 saatlik sokağa çıkma izniyle parklarda palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayıp eğlendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Nevşehir'de çocuklar ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın etti. Güneşli havada bisiklete binip, top oynadılar. Parklardaki oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar güneşli havanın keyfini çıkardı. Nevşehir Belediyesi de düzenlediği etkinlikle çocukları palyançolar ile eğlendirdi. Nevşehir’de çocuklar parklarda eğlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Nevşehir, Güneşli, Güncel, Haber

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