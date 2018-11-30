Nevşehir'de Deaş Terör Örgüt Üyesi 1 Kişi Tutuklandı

30 Kasım 2018 Cuma 15:18



30 Kasım 2018 Cuma 15:18

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olan Iraklı 1 kişi tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından daha önce hakkında silahlı terör örgüt üyeliği suçundan yasal işlem yapılan Irak uyruklu A.K.H.A.J. İnterpol Europol Daire Başkanlığı ile yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR