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Nevşehir'de DEAŞ ve FETÖ operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Nevşehir'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

27.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:14Nevşehir'de DEAŞ ve FETÖ operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, terör örgütü DEAŞ'a yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

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