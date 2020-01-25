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Nevşehir'de depremzedeler için yardım malzemesi toplandı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.

25.01.2020 19:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:54
Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde, ve 'da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.
Kampanya çerçevesinde, sabah saatlerinden itibaren iş insanları ve vatandaşlardan gelen yardım malzemeleri, belediye binası önüne yerleştirilen konteynerlere yüklendi. Yardım malzemelerini taşıyan 9 tırın uğurlanması için tören düzenlendi.
Törende gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, kentte başlatılan yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür etti.
Açıkgöz, "Nevşehirli hemşehrilerimiz yine kadirşinaslığını gösterdi. Başlatılan kampanya kapsamında çok kısa sürede ihtiyaç malzemeleri temin edildi. Devletimiz de deprem bölgesindeki insanlarımız için bütün imkanları kullanarak yaraları hızlı şekilde sarıyor." dedi.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe de "Devletimiz, deprem yaşanan bölgeye konuşlanmış durumda. Allah'a şükürler olsun devletimiz güçlü ve bu gücünü halkımız için ortaya koydu. Nevşehir'de de belediyemizce başlatılan kampanyaya emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bizim millet olarak her anımızda birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.
Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut da depremin meydana gelmesinin ardından Belediye Başkanı Arı öncülüğünde kampanya başlatıldığını, yardım çağrısına vatandaşların da gerekli desteği verdiğini kaydetti.
Yapılan duanın ardından araçları yola çıktı.
Öte yandan, Ürgüp Belediyesinde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşların bağışlarıyla toplanan malzemelerin yüklendiği tır da Elazığ'a uğurlandı.
Nevşehir'de depremzedeler için yardım malzemesi toplandı

Nevşehir, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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