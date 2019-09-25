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Nevşehir'de dev müsabaka

Nevşehir'i Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 1 Ekim 2019 Salı günü oynayacağı hazırlık maçında Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş ile karşılaşacak.

25.09.2019 15:37Nevşehir'de dev müsabaka

Sporseverlerin büyük ilgi göstermelerinin beklendiği müsabaka Saat 18.00'da başlayacak.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesinin ardından Nevşehir'e kazandırdığı ve şehri 2019-2020 sezonun da Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Voleybol 1. Lig'inde temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Nahit Cantürk yönetiminde sürdürüyor. Yaptığı transferler ile şimdiden adından söz ettiren kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde Nevşehir'deki ilk hazırlık karşılaşmasında Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin köklü kulüplerinden Beşiktaş JK Kadın Voleybol Takımı ile karşılaşacak.

1 Ekim 2019 Salı günü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'da başlayacak olan müsabakaya Nevşehirli sporseverlerin büyük ilgi göstermeleri bekleniyor.


Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Nevşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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