Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Nevşehir'de dezenfekte seferberliği sürüyor - Haberler

Nevşehir'de dezenfekte seferberliği sürüyor

Korona virüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla sürdüren Nevşehir Belediyesi, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

24.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:32
Nevşehir'de dezenfekte seferberliği sürüyor
Korona virüs (KOVID-19) tedbirleri kapsamında sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla sürdüren Nevşehir Belediyesi, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Belediye Başkanı Rasim Arı da, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sahada çalışan belediye ekiplerine eşlik etti.

Nevşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesine karşı aldığı önlemleri her gün artırmaya devam ediyor. Vatandaşların sağlığını korumak adına tedbir amaçlı dezenfekte işlemlerine yoğunluk veren Nevşehir Belediyesi, bugünde cadde ve sokakları mikrop ve virüsleri yok eden antiviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünleri ile dezenfekte etti.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmada cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayan ekipler daha sonra ilaçlama yaptı.

Salgınla mücadelede yoğun olarak kullanılan cadde, sokak, yaya kaldırımları ve otobüs duraklarında sabahın erken saatlerinden başlayan ve titizlikle sürdürülen çalışmalara Belediye Başkanı Rasim Arı da eşlik etti.

İlgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Arı, korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun bir mesai harcayan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Sokakta karşılaştığı vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunarak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Arı, "Halkımızın yoğun olarak bulunduğu otogarda, bizden destek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarımızda, otobüs duraklarımızda, otobüslerde ve servis araçlarında, taksilerde ve muhtarlıklarda etkin bir dezenfekte çalışması yürüttük. Halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar ile yaya kaldırımlarımızı da düzenli olarak yıkayarak dezenfekte ediyoruz. Halkımızdan tek isteğimiz evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe dışarıya çıkmamalarıdır" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haberler
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:48: İş insanı, evinde tabancayla intihar etti - Haber 13:48: Tarladan balık topladılar - Haber 13:48: Ülkü Ocakları Çad'da su kuyusu açtı - Haber 13:48: Kısa çalışma ödeneğinde başvurular başladı - Haber 13:48: Hastanelerde yoğunluk görüntülerinden eser kalmadı - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading