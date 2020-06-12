Nevşehir'de doluya battaniye ve kartonlu önlem
Nevşehir'de doluya battaniye ve kartonlu önlemNEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde bazı otomobil sahipleri dolu yağışının olma ihtimaline karşı önlem alarak, araçlarının üzerine battaniye ve karton serdi.
12.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:48
NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde bazı otomobil sahipleri dolu yağışının olma ihtimaline karşı önlem alarak, araçlarının üzerine battaniye ve karton serdi.
Meteoroloji yetkililerinin dolu yağışı olabileceği yönündeki uyarılarını dikkate alan Ürgüp ilçesindeki bazı otomobil sahipleri önlem almaya başladı. Otomobil sahipleri araçlarını dolu yağışından korumak için üzerine battaniye ve karton serdi. Otomobilini karton sererek korumaya çalışan İlyas Bolat, "Geçen yıl yaşanan dolu yağışı nedeniyle araçlarımız büyük hasar gördü. Tekrar bu durumu yaşamamak için önlem almak istedik. O nedenle Meteoroloji yetkililerinin dolu yağışı olacağı uyarısı sonrası önlemlerimizi aldık" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Barış TERZİOĞLU/NEVŞEHİR, (DHA)
Kaynak: DHA
Etiketler: Dolu Yağışı, Nevşehir, Ürgüp, Güncel, Haber