Nevşehir'de, doluya battaniye ve kartonlu önlem

Nevşehir'de, doluya battaniye ve kartonlu önlemNEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde bazı vatandaşlar, olası dolu yağışına karşı araçlarının üzerine battaniye ve karton sererek önlem aldı.

12.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:42
Nevşehir'de, doluya battaniye ve kartonlu önlem
NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde bazı vatandaşlar, olası dolu yağışına karşı araçlarının üzerine battaniye ve karton sererek önlem aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Ürgüp'te dolu yağışı olabileceği yönündeki uyarılarının ardından vatandaşlar, araçlarını korumak için önlem almaya başladı. Bazı kişilerin, araçlarının üzerine battaniye ve karton serdiği görüldü.
Aracını karton sererek korumaya çalışan İlyas Bolat, "Geçen yıl yaşanan dolu yağışı nedeniyle araçlarımız büyük hasar gördü. Tekrar bu durumu yaşamamak için önlem almak istedik. O nedenle Meteoroloji yetkililerinin dolu yağışı olacağı uyarısı sonrası önlemlerimizi aldık" dedi. Nevşehir’de, doluya battaniye ve kartonlu önlem

Kaynak: DHA

Etiketler: Dolu Yağışı, Nevşehir, Ürgüp, Güncel, Haber

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