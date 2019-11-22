Haberler » Güncel » Nevşehir'de eğitimli köpeklerden 'Öğretmenler Günü' gösterisi - Haber

Nevşehir'de eğitimli köpeklerden "Öğretmenler Günü" gösterisi

Nevşehir'de, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

22.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:36Nevşehir'de eğitimli köpeklerden
'de, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

JAKEM yerleşkesindeki etkinliğe katılan öğretmenler ve çocuklar, burada JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın tarafından karşılandı. Konuklarına çiçek takdim eden Altın, gelecek nesillerin yetişmesi için gayret gösteren bütün öğretmenlerin gününü kutladığını belirterek JAKEM'in faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
JAKEM Müzesi'ni gezen heyet daha sonra gösteri alanında eğitimli köpeklerin gösterisini izledi.

Arama-kurtarma, itaat ve narkotik köpekleri, bakıcıları uzman jandarma personeliyle görevlerine yönelik çeşitli gösteriler düzenlerken, rehine kurtarma operasyonu eğitimi ilgiyle izlendi.

Gösterinin ardından öğretmenler ve çocuklar, köpeklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe katılan öğretmenlerden Hüsne Doğan Büyükbakkal, AA muhabirine, programın kendilerini özel hissetmelerini sağladığını belirterek JAKEM yetkililerine teşekkür etti. Büyükbakkal, "Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen bu etkinliğe katılmaktan dolayı mutluyum. JAKEM personelinin bizimle çok ilgilenmesi kendimize değer verildiğini görmemizi sağladı. Eğitimli köpeklerin gösterisinden de çok etkilendim." dedi.
Serpil Gündüz ise ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını, öğretmenlere özel bir program düzenlenmesinden memnun kaldığını ifade etti.

Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:04 Esnaf, anne ile çocuklarını kamyonet altında kalmaktan kurtardı
20:02 Anne ile çocuklarını kamyonetin altında kalmaktan kurtarma anı kamerada
20:02 Şelaleler şehri sonbaharda da ziyaretçilerini büyülüyor
20:02 Manisa'da misafir olduğu evde ölen gencin arkadaşları gözaltına alındı
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
00:39 THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
22.11.2019 20:04:27