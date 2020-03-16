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Nevşehir'de ekmek satışı yapan esnafa eldiven zorunluluğu

Nevşehir'de ekmek satışı yapılan fırın, bakkal ve marketlerde, satıcılara koruyucu eldiven takma zorunluluğu getirildi.

16.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:28
Nevşehir'de ekmek satışı yapan esnafa eldiven zorunluluğu
Nevşehir 'de ekmek satışı yapılan fırın, bakkal ve marketlerde, satıcılara koruyucu eldiven takma zorunluluğu getirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında, il merkezinde ekmek ve unlu mamullerin satışının gerçekleştirildiği fırın, bakkal ve marketlerde satıcılara koruyucu eldiven takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Açıklamada, zabıta ekiplerince, eldivenlerin, ekmek satışın yapıldığı bölümlere, alıcının dokunmasını engelleyecek şekilde yerleştirilmesi konusunda esnafa gerekli bilgilendirmenin yapıldığı da belirtildi.

Öte yandan Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs durakları, çocuk parkları, dinlenme alanları ve yaya kaldırımlarında dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Nevşehir, Güncel

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