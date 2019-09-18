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Nevşehir'de elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı.

18.09.2019 09:34Nevşehir'de elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Sanayi mevkisindeki evlerinin önünde oynayan 9 yaşındaki Ali Al Muhammed, gördüğü sokak köpeğinden korkarak yakındaki bir evin duvarına çıktı. Burada elektrik hattına temas eden Muhammed, akıma kapıldı.
Bir vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve gün içinde hastaneden taburcu edileceği öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Nevşehir, Ürgüp, Güncel

Kaynak: AA

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